Стали известны подробности исчезновения туриста в Горном Алтае

В Республике Алтай следователи проводят проверку после исчезновения путешественника из Санкт-Петербурга, сообщают в региональном управлении СК.

По данным ведомства, 7 мая незарегистрированная группа туристов из восьми человек сплавлялась на двух надувных лодках по реке Аргут в Кош-Агачском районе.

«Проходя порог „Прорыв Сапожникова“ в результате опрокидывания плавсредства 37-летний житель Санкт-Петербурга выпал из лодки, и его унесло бурным течением реки», — говорится в сообщении.

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Происшествия При сплаве в Горном Алтае пропал турист из Санкт-Петербурга

Другие участники сплава не смогли ему помочь, а из-за отсутствия мобильной связи и пеших троп в округе им не удалось своевременно позвать на помощь. О происшествии стало известно только через двое суток, когда люди добрались до села Джазатор.

Пропавшего по-прежнему ищут. Следователи тем временем выясняют причины происшествия и были ли нарушены меры безопасности при организации и прохождении сплава.

Ранее в республиканском МВД раскрыли, сколько людей бесследно исчезают в лесах Горного Алтая. По данным ведомства, находятся не все пропавшие.