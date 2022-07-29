Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели восьми человек при пожаре в московском хостеле

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели восьми человек при пожаре в московском хостеле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что пожар произошёл в ночь на 29 июля. В МЧС отметили, что в здании хостела в последнее время неоднократно находили различные нарушения.

Отмечается также, что причиной смерти людей стало наличие на окнах решёток, которые не позволили им выбраться.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщили в СК.