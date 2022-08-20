Следствие попросило суд отправить Евгения Брюна под домашний арест

Кузьминский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения бывшему главному внештатному наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 3 октября 2022 года в отношении Брюна», — сообщили в пресс-службе в субботу.

Аналогичную меру пресечения следствие просит избрать и его бывшему коллеге, вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву, пояснили в суде. Фигурантам предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

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Общество Брюн снят с должности главного внештатного нарколога Минздрава после задержания

Напомним, что 19 августа Евгения Брюна задержали в Москве. Вместе с ним были задержаны ещё четыре человека, в том числе и его коллега по Московскому научно-практическому центру наркологии, вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев.

По предварительным данным, врача и его коллег заподозрили в закупке государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам. Для этого они якобы организовали сеть аффилированных компаний.