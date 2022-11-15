Следствие проверит видео с казнью «бывшего заключенного из ЧВК Вагнера»

Следователи начали проверять видеозапись с предполагаемой казнью бывшего бойца частной военной компании «Вагнер». Как пишет РБК, об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих события», — сказала она, пояснив, что любая противоправная жестокость требует вмешательства государства.

Напомним, что 13 ноября в соцсетях распространились видеокадры, на которых некоего Евгения Нужина якобы казнили кувалдой за то, что он, являясь бойцом ЧВК «Вагнер», бежал на сторону Вооруженных сил Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают, насколько «соответствует действительности» видео.