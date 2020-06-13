Слишком поздно. Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась принимать извинения

Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым не приняла извинения актера и назвала их "запоздалыми", сообщает РБК со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

"Я связался с братом Сергея, Валерием Захаровым, и его супругой после выхода видеоролика. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения де-факто не приняты", – рассказал правозащитник.

Кроме того, брат погибшего заявил, что не собирается принимать денежную компенсацию от актера, а о мирном урегулировании "говорить слишком поздно".

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Как ранее сообщил amic.ru, известный актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова и предложил материальную помощь, чтобы "не откупиться, но искупить".

Напомним, что смертельное ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Автомобиль Ефремова на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки интернет-магазина, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина получил множественные травмы и скончался в больнице.

Позднее стало известно, что кроме алкоголя в крови и моче артиста обнаружились остатки кокаина и каннабиоидов. Против актера возбудили сразу два уголовных дела, в том числе и по факту распространения наркотиков, однако позднее по этому делу знаменитость перевели в статус свидетеля.

На данный момент Ефремов находится под домашним арестом и ему грозит до 12 лет лишения свободы по ст. 264 УК РФ.