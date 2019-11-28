Смекалочка: полицейские подкупили ранее судимого мужчину, чтобы задержать его

Два сотрудника полиции в Мурманской области будут осуждены за превышение должностных полномочий, сообщает СК по региону.

По версии следствия, правоохранители подкупили ранее судимого местного жителя, чтобы он инсценировал незаконный вылов семги. Злоумышленники задокументировали факт совершения преступления и задержали мужчину с применением физической силы и использованием наручников. После этого в отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Противоправные действия полицейских удалось предотвратить. В настоящее время следствие ведет сбор доказательств.

Максимальное наказание за совершенное преступление для нечестных правоохранителей составляет 10 лет лишения свободы.