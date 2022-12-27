Два автомобиля столкнулись на «встречке»

27 декабря 2022, 13:39, Никита Черников

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Человек погиб, ещё тро пострадали при столкновении двух автомобилей в Черепановском районе Новосибирской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 27 декабря около 07:40 на Чуйском тракте.

По предварительным данным, 33-летний водитель Nissan Tiida ехал со стороны Черепаново в направлении Барнаула. На 132 км трассы он вылетел на «встречку», где столкнулся с Toyota Camry под управлением 47-летнего мужчины.

«В результате происшествия на месте скончался водитель автомобиля Nissan. В ДТП также травмированы водитель автомобиля Toyota и двое пассажиров Nissan — мальчик 2012 года рождения и женщина 1992 года рождения. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства уточняются», — рассказали в ведомстве.