Смертница взорвала себя во время полицейского штурма в пригороде Парижа
Французские полицейские провели антитеррористическую спецоперацию в пригороде Парижа – Сен-Дени. В ходе штурма ликвидировали двух террористов, смертница успела привести в действие взрывное устройство.
18 ноября 2015, 12:58
Террористка-смертница привела в действие закрепленную на поясе взрывчатку во время антитеррористической операции в парижском пригороде Сен-Дени, сообщает "Лента.ру".
Целью рейда было задержание Абдельхамида Абауда, предполагаемого организатора терактов в Париже 13 ноября. Известно, что силовики задержали трех возможных пособников террористов. "Известия" добавляют, что вместе со смертницей были ликвидированы еще два боевика, в том числе и Абауд. Со стороны полиции в ходе штурма пострадали три человека.
Ранее очевидцы сообщили о перестрелке в одном из домов на центральной площади Сен-Дени. Стало известно, что в среду, 18 ноября, около 04:25 полицейские начали проводить спецоперацию. В данный момент она близка к завершению.
Серия терактов произошла в Париже 13 ноября. Жертвами атак террористов стали 129 человек, более 300 получили ранения. Боевики устроили несколько взрывов возле стадиона "Стад де Франс", открыли стрельбу по заложникам в концертном зале "Батаклан" и в нескольких кафе и ресторанах города.
Ответственность за случившееся на себя взяла запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".
Теракты в Париже. Все материалы сюжета >>>
Целью рейда было задержание Абдельхамида Абауда, предполагаемого организатора терактов в Париже 13 ноября. Известно, что силовики задержали трех возможных пособников террористов. "Известия" добавляют, что вместе со смертницей были ликвидированы еще два боевика, в том числе и Абауд. Со стороны полиции в ходе штурма пострадали три человека.
Ранее очевидцы сообщили о перестрелке в одном из домов на центральной площади Сен-Дени. Стало известно, что в среду, 18 ноября, около 04:25 полицейские начали проводить спецоперацию. В данный момент она близка к завершению.
Серия терактов произошла в Париже 13 ноября. Жертвами атак террористов стали 129 человек, более 300 получили ранения. Боевики устроили несколько взрывов возле стадиона "Стад де Франс", открыли стрельбу по заложникам в концертном зале "Батаклан" и в нескольких кафе и ресторанах города.
Ответственность за случившееся на себя взяла запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".
Теракты в Париже. Все материалы сюжета >>>
Комментарии
Новости партнеров