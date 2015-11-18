Смертница взорвала себя во время полицейского штурма в пригороде Парижа

Французские полицейские провели антитеррористическую спецоперацию в пригороде Парижа – Сен-Дени. В ходе штурма ликвидировали двух террористов, смертница успела привести в действие взрывное устройство.