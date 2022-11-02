СМИ: 15-летний мальчик изнасиловал 13-летнюю сестру и заразил ее венерическим заболеванием в Алтайском крае
О насилии и наличии болезни стало известно после того, как девочку привели на осмотр к гинекологу
2 ноября 2022, 20:17
В одном из сел Алтайского края 15-летний мальчик изнасиловал 13-летнюю сестру и заразил ее венерическим заболеванием. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
О насилии и наличии болезни стало известно после того, как девочку привели на осмотр к гинекологу. После этого последовало обращение в правоохранительные органы.
Выяснилось, что брат насиловал сестру неоднократно. Молодой человек был задержан. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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