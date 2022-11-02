СМИ: 15-летний мальчик изнасиловал 13-летнюю сестру и заразил ее венерическим заболеванием в Алтайском крае

В одном из сел Алтайского края 15-летний мальчик изнасиловал 13-летнюю сестру и заразил ее венерическим заболеванием. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

О насилии и наличии болезни стало известно после того, как девочку привели на осмотр к гинекологу. После этого последовало обращение в правоохранительные органы.

Выяснилось, что брат насиловал сестру неоднократно. Молодой человек был задержан. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.