СМИ: автомобиль главы «СЗРП» Миронова сбил курьера в Москве

Автомобиль марки Genesis сбил курьера в центре Москвы на улице Сретенка. Как сообщает газета «Известия», автомобиль используется руководителем фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

В Департаменте транспорта столицы рассказали, что машина совершила наезд на велосипедиста, когда тот переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает Telegram-канал Shot, автомобиль ехал с правительственными номерами и мигалкой. После того как водитель Genesis сбил курьера, по словам очевидцев, он вышел из автомобиля, снял мигалку, а после открутил номера с рамками. По их информации, у пострадавшего диагностировали перелом голени.

Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются. На месте работают оперативные службы. Движение по улице не затруднено.