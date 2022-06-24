Число погибших в результате крушения самолета Ил-76 в Рязани выросло до четырех

Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Рязани выросло до четырёх, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Издание также отмечает, что упавший самолёт повредил линии электропередачи, несколько улиц города остались без света.

Воздушное судно рухнуло утром 24 июня. Разрушений на земле не было, но на месте падения возник пожар, дым был виден во всех районах города.

В Рязанской областной клинической больнице агентству ТАСС сообщали, что три человека были госпитализированы. Всего, по данным издания, на борту было 10 человек, Mash же сообщал о девяти членах экипажа.