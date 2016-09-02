СМИ: глава МЧС по Приморью Олег Федюра погиб при падении грузовика с моста

Фото: deita.ru

Начальник Главного управления МЧС по Приморскому краю Олег Федюра погиб при исполнении обязанностей. Как пишет РИА Новости, он находился в кабине КамАЗа, который упал в реку с моста.

ЧП случилось в Чугуевском районе. Известно, что Федюра утонул. Сейчас на территории региона действует тайфун. Уровень воды в местных реках поднялся на три метра.

Пока в краевом главке МЧС информацию не подтвердили и не опровергли, в ведомстве также отказались комментировать ситуацию.

Как ранее сообщало ИА "Амител", накануне в регионе перенесли День знаний из-за тайфуна. Из 195 тысяч школьников за парты не сели более 13 тысяч учащихся.