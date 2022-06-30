СМИ: Honor приостановила официальные поставки смартфонов в Россию
Китайская компания рассчитывает возобновить ввоз девайсов с помощью параллельного импорта
30 июня 2022, 11:25, Никита Черников
Китайская компания Honor приостановила официальные поставки смартфонов в Россию, пишут «Ведомости».
По данным источников издания, импорт устройств прекратился ещё в марте, однако компания ищет партнёров в Армении, Грузии и уже достигла договорённости в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта.
Официальных заявлений об уходе с российского рынка на фоне спецоперации на Украине Honor не делала.
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