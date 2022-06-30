СМИ: Honor приостановила официальные поставки смартфонов в Россию

Китайская компания Honor приостановила официальные поставки смартфонов в Россию, пишут «Ведомости».

По данным источников издания, импорт устройств прекратился ещё в марте, однако компания ищет партнёров в Армении, Грузии и уже достигла договорённости в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта.

Официальных заявлений об уходе с российского рынка на фоне спецоперации на Украине Honor не делала.