СМИ: неизвестные обстреляли из гранатомета здание стройкомпании в Киеве

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В Киеве неизвестные обстреляли из ручного противотанкового гранатомета здание строительной компании "Киевгорстрой". Об этом пишет RT, ссылаясь на "Громадське".

Уточняется, что атакующие открыли огонь по отделу продаж компании.

Телеканал сообщает, что через дорогу от здания был найден тубус от гранатомета. На нем спилены номера, из-за чего происхождение гранатомета установить невозможно.

В Печерском отделе полиции заявили, что очевидцы сообщили о взрыве около 02:00 пятницы, 13 апреля. На место ЧП выехала оперативно-следственная группа.