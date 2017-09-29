СМИ: неизвестный с ножом убил четырех человек под Екатеринбургом

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Неизвестный, вооруженный ножом, напал на людей в Свердловской области, в результате чего скончались четыре человека, а один получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, трагедия произошла в поселке Шамары Шалинского городского округа.

Также сообщается, что в результате нападения еще один человек был госпитализирован.

"По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве", - отметил собеседник ТАСС.

Официальных комментариев относительно случившегося пока нет.