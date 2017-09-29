СМИ: неизвестный с ножом убил четырех человек под Екатеринбургом
По имеющейся информации, трагедия произошла в поселке Шамары
29 сентября 2017, 14:57
Фото: gribnika.ru
Неизвестный, вооруженный ножом, напал на людей в Свердловской области, в результате чего скончались четыре человека, а один получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, трагедия произошла в поселке Шамары Шалинского городского округа.
Также сообщается, что в результате нападения еще один человек был госпитализирован.
"По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве", - отметил собеседник ТАСС.
Официальных комментариев относительно случившегося пока нет.
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