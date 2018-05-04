СМИ: ночью на юго-западе Москвы сгорели 15 автобусов
По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог
4 мая 2018, 16:48
Фото: ukr-today.com
15 автобусов сгорели ночью в автопарке на юго-западе российской столицы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах города.
По словам собеседника агентства, также еще два автобуса пострадали от огня.
Уточняется, что возгорание произошло в автопарке на Типографской улице, дом 8. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров, пострадавших нет.
По словам информированного источника РИА Новости, пожар мог возникнуть из-за поджога.
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