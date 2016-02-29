СМИ опубликовали видео задержания няни, убившей ребенка

Видео с места задержания подозреваемой в убийстве четырехлетней девочки появилось в сети. По предварительным данным, няня – гражданка одного из государств Средней Азии, дождавшись, пока родители покинут квартиру, совершила убийство девочки, подожгла квартиру и отправилась с головой ребенка к станции метро "Октябрьское поле". Там она угрожала взорвать себя, пишет Lenta.ru.

Стало известно, что няня Гюльчехра Бобокулова проработала в этой семье около полутора лет. Нареканий к ее работе у родителей ребенка не было, пишет "Московский комсомолец".

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В этот день родители малышки ушли на работу около 8.00. Примерно в это же время квартиру покинул их старший сын (он учится в кадетском корпусе). А в 8.40 Бобокулова совершила убийство и подожгла квартиру.

По данным "Интерфакса", женщина находилась под действием психотропных веществ.