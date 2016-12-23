СМИ: подозреваемый в теракте в Берлине застрелен в Милане
Перестрелка произошла около железнодорожной станции
23 декабря 2016, 17:40
Фото: pixabay.com
Подозреваемого в теракте в Берлине Аниса Амри застрелили в Милане около железнодорожной станции, пишет "Комсомольская правда".
Известно, что во время перестрелки убитый кричал "Аллах Акбар". Амри успел ранить одного из полицейских в плечо.
Напомним, грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря. Это происшествие унесло жизни 12 человек, еще известно о 50 пострадавших.
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