СМИ: подозреваемый в теракте в Берлине застрелен в Милане

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Подозреваемого в теракте в Берлине Аниса Амри застрелили в Милане около железнодорожной станции, пишет "Комсомольская правда".

Известно, что во время перестрелки убитый кричал "Аллах Акбар". Амри успел ранить одного из полицейских в плечо.

Напомним, грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря. Это происшествие унесло жизни 12 человек, еще известно о 50 пострадавших.