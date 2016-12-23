СМИ: подозреваемый в теракте в Берлине застрелен в Милане

Перестрелка произошла около железнодорожной станции

23 декабря 2016, 17:40

Фото: pixabay.com

Подозреваемого в теракте в Берлине Аниса Амри застрелили в Милане около железнодорожной станции, пишет "Комсомольская правда".

Известно, что во время перестрелки убитый кричал "Аллах Акбар". Амри успел ранить одного из полицейских   в плечо.

Напомним, грузовик въехал в толпу людей  на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря. Это происшествие унесло жизни 12 человек, еще известно о 50 пострадавших.

Комментарии
    Новости партнеров