СМИ: полиция задержала футболистов Кокорина и Мамаева

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Полиция задержала футболистов "Зенита" и "Краснодара" Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые устроили несколько драк в столице РФ. Об этом сообщается в Telegram-каналах РЕН ТВ и "360", ссылающихся на собственные источники. Указывается, что спортсменов в ближайшее время допросят в УВД по ЦАО Москвы. В полиции Москвы официально информацию о задержании спортсменов пока опровергают, пишет "Znak".

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Общество Кремль прокомментировал драку с участием футболистов Кокорина и Мамаева

На данный момент известно о двух возбужденных делах, фигурантами которых могут стать футболисты. Ранее сообщалось, что спортсмены после стриптиз-клуба 8 октября жестоко избили Виталия Соловчука — водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Он сделал замечание компании, хулиганившей на проезжей части.

Позднее Мамаев и Кокорин напали в кафе на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина. Один из них сделал замечание футболистам в кафе. На записи с камер наблюдения видно, что в какой-то момент мужчина, очень похожий на Кокорина, схватил стул и ударил им по голове оппонента.

Алана Мамаева, жена футболиста "Краснодара", извинилась за драку в столичном кафе, заявив, что ее муж вместе с Кокориным был пьян. "Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него", — цитирует издание ее слова.

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Кокорин и Мамаев должны будут ответить по всей строгости закона. Он назвал драки с их участием "вопиющим случаем", который бросает тень на весь российский футбол.

ФК "Краснодар" пообещал разорвать контракт с Мамаевым. "Зенит" тоже собирается распрощаться с Кокориным.