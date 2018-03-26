СМИ: сотрудники кемеровского ТЦ помешали добровольцам спасти детей

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Сотрудники кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где накануне произошёл крупный пожар, помешали добровольцам спасти детей, обманув их. Сотрудники заявили, что в зале кинотеатра никого не осталось, пишет Life со ссылкой на RT и очевидца.

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Происшествия Подтверждена гибель 64 человек при пожаре в кемеровском ТЦ

По словам кемеровчанки, добровольцы выносили маленьких детей и пытались зайти в кинотеатр. Однако сотрудники ТЦ заявили, что детей там нет, что, как выяснилось позднее, оказалось обманом.

"Ребята на последнем дыхании были, зажимали нос, чтобы не отравиться угарным газом. Но оказалось, что дети были. То есть их обманули. Они могли бы вытащить детей", — цитирует издание слова свидетельницы инцидента.

Напомним, жертвами пожара, произошедшего днем в воскресенье, 25 марта, стали 64 человека. Тела 15 из них уже опознали. Также позднее появилась информация, что пламя вновь вспыхнуло в здании, появилась угроза его обвала.