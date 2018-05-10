СМИ: стрелявший по сокурсникам новосибирский студент хотел мести

До произошедшего Илья две недели не появлялся в колледже, а 10 мая на 30 минут опоздал на первую пару

10 мая 2018, 14:22

16-летний студент колледжа в Новосибирской области Илья И, устроивший там стрельбу ранним утром в четверг, 10 мая, мог сделать это из-за обиды на сокурсников, сообщает LIFE.

Студент новосибирского колледжа открыл стрельбу по сокурсникам

Студент новосибирского колледжа открыл стрельбу по сокурсникам

Как сообщают местные СМИ, перед тем как открыть стрельбу, подросток кричал, что всех ненавидит.

"Он крикнул: "Вы надо мной подшутили, теперь я пошучу над вами". После чего начал стрелять", - пишет местная "Комсомольская правда" со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным Mash, Илья проучился в колледже под Новосибирском 8 месяцев. За это время он не завел ни одного друга, все время был замкнутым и необщительным парнем. 

Трагедия произошла в колледже, расположенном в Барабинском районе Новосибирской области. Студент открыл огонь по одногруппникам, а после выстрелил в себя.

Все произошло на глазах учителя, но Илье никто не успел помешать. Охранника на момент нападения на посту почему-то не было.

До произошедшего Илья две недели не появлялся в колледже, а 10 мая на 30 минут опоздал на первую пару. C собой он принес ружье Иж-12 в разобранном виде, которое собрал в колледже, после чего сразу прошел в класс и наугад выстрелил в учеников. Он попал в руку одному из парней, остальные в панике бросились бежать, двое выпрыгнули из окна. 

Отмечается, что папа Ильи работает на стройке в Новосибирске вахтовым методом. Молодой человек боялся отца и ждал, пока тот уедет, чтобы забрать оружие, которое было зарегистрировано. По правилам, оно должно храниться в специальном сейфе.

Возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин взял его на личный контроль.

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