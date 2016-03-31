СМИ: турецкие военные стреляют в людей, пытающихся перейти границу Сирии

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Издание The Times сообщает, что турецкие пограничники расстреливают беженцев из Сирии при попытке людей перейти границу, пишет РБК.

Есть информация, что за четыре месяца военные убили 16 мигрантов, в том числе четверых детей. При этом источники Times заявляют, что число погибших в результате огня турецких солдат могло быть большим.

Известно, что в феврале военные убили мужчину с ребенком на пограничном посту Рас-аль-Аин. 5 марта два человека были убиты в районе КПП Гуввечи.

Граждане Сирии все равно продолжают идти в Турцию, но теперь власти этой страны либо вылавливают сирийцев, либо открывают по ним огонь на поражение.

