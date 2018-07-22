СМИ: в Казахстане зарезали бывшего игрока КВН

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В казахстанском городе Актау убили экс-участника команды КВН "Актобе" Данияра Алимбаева. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Sputnik Казахстан".

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Уточняется, что инцидент произошел в ночь на субботу, 21 июля. Алимбаев получил ножевое ранение в ногу, при этом были повреждены артерии и вены.

Агентство отмечает, что 32-летнего артиста госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи провели экстренную операцию и перевели его в реанимацию, где Алимбаев умер.

Полицейские Мангистауской области задержали троих подозреваемых, ведется досудебное расследование по факту убийства.

Алимбаев был участником команды КВН "Актобе", с которой выступал на сочинском фестивале КВН.