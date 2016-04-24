СМИ: взрыв и пожар произошел на станции метро в Вашингтоне

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Взрыв на станции метро Вашингтона произошел вечером в субботу, 23 апреля, сообщают жители города в соцсетях.

Как пишет "Комсомольская правда", взрыв прогремел в 19.15 по местному времени (02.15 воскресенья мск ) на станции Тенлитаун красной ветки. После этого метро охватило пламя. Те, кто был в метро говорят о неправильных действиях управления транспорта Вашингтона, которое не дало указаний пассажирам, что привело к излишней панике в поездах метро.

Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. Очаг сильного задымления находился в технической зоне станции, где загорелся изоляционный материал. Дым заполнил тоннель между станциями Тенлитаун и Френдшип Хайтс.