Сноубордисты спасли мальчика, который провалился в глубокий снег в Сочи и провёл там полчаса

На горнолыжном склоне в Сочи едва не произошла трагедия — маленький мальчик, катаясь на лыжах, провалился в снег. Однако вскоре подоспели сноубордисты, которые вытащили ребёнка, сообщает SHOT.

Мальчик провалился в снежную яму, когда съехал с трассы. Там он провёл около получаса, пока к нему не подоспела помощь.

Напомним, в начале января туристы с детьми провалились под лёд в Лебедином заказнике в Алтайском крае. Гости решили не ждать очереди и пошли в обход по участку озера Светлое с тонким льдом, который не выдержал такого количества человек. Однако вскоре всем удалось выбраться из воды, поскольку глубина в этом месте была небольшая. Никто не пострадал, включая лебедей.

Через несколько дней появились сообщения, что туристы вновь ходят по льду озера. Их удалось остановить только инспекторам, которые следили за посетителями заказника.