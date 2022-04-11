Собака искусала двух девочек в алтайском селе

В алтайском селе Залесово собака напала на двух тринадцатилетних девочек. Согласно посту в Telegram-канале «Люблю моё Залесово» от лица матери одной из пострадавших, её дочь пошла встречать подругу, а на улице Ленинской за ними увязалась собака.

«Потом начала кусать (играя) подругу моей дочери. Дочь обняла подружку и стала говорить собаке отойти, и тогда собака стала кусать дочь за ноги. Она испугалась, стала кричать, визжать. Собака уже разозлилась и начала кусать агрессивно», — рассказала она.

После этого дети побежали домой, а животное забежало в помещение вместе с ними. При этом по дороге собака продолжала кусать девочек. Мать ребёнка вызвала полицию, чтобы они убрали навязчивую собаку из веранды.

Приехавшие полицейские заманили собаку в багажник своей машины и заявили, что отвезут её подальше и отпустят. При этом стражи порядка сказали, что «ничего сделать не могут», поскольку это относится к сфере ответственности администрации.

После этого всю семью увезли в больницу, где им поставили прививки от бешенства. Сейчас жительница села переживает, что собака может встретиться на их пути вновь.