Собаки насмерть загрызли пенсионерку в Забайкалье

По одной из рассматриваемых версий, животные могли погрызть тело ранее умершей женщины

16 декабря 2022, 10:31, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В селе Хадакта Забайкальского края 68-летнюю женщину насмерть загрызли две домашние собаки. Об этом рассказали в региональном СК.

Предполагается, что две домашние собаки, которые содержались без привязи, напали на женщину.

«Следователи осмотрели место происшествия, в ходе которого изъяли следы и предметы, имеющие значение для расследования. Установлены и допрошены владельцы собак, другие жители села», — сказано в сообщении.

Как сообщают региональные СМИ, по одной из рассматриваемых версий, животные могли погрызть тело уже умершей от переохлаждения женщины.