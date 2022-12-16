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Собаки насмерть загрызли пенсионерку в Забайкалье

По одной из рассматриваемых версий, животные могли погрызть тело ранее умершей женщины

16 декабря 2022, 10:31, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В селе Хадакта Забайкальского края 68-летнюю женщину насмерть загрызли две домашние собаки. Об этом рассказали в региональном СК.

Предполагается, что две домашние собаки, которые содержались без привязи, напали на женщину.

«Следователи осмотрели место происшествия, в ходе которого изъяли следы и предметы, имеющие значение для расследования. Установлены и допрошены владельцы собак, другие жители села», — сказано в сообщении.

Как сообщают региональные СМИ, по одной из рассматриваемых версий, животные могли погрызть тело уже умершей от переохлаждения женщины.

Комментарии 14

  • Филы-вперёд!!! Докажите,что бабка провоцировала собак и даже камнями в них бросала!!!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Как она могла бросать камни, если уже отошла на тот свет. Читай текст,умник!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а где точно написано что она отошла, умник ? Это лишь версия и не факт что она подтвердится.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Читай текст,умник!" Зачем домашней собаке глодать труп? Не кормленые были? А вот напасть на старушонку-самое верное,особенно если пыталась клюшкой отмахиваться. И статья ответственности у хозяев разная может быть- живая была или нет?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Деточка, внимательно прочитай и успокойся уже. Не надо раздувать скандал про зоофилов.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Давно писал... Тушки на мыло, шкурки на пОльта!!!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Не надо раздувать скандал про зоофилов." Приют Ласка заждался уже вас-десяток возьмите!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Предполагается, что две домашние собаки, которые содержались без привязи, напали на женщину.------ ну это только в том случае, если она их не кормила)
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно есть ещё страны в которых гибнут люди от собак в таких колличествах.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Голодом держала, наверняка будучи в помершем состоянии. При чём здесь Филы и Дейлы?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно есть ещё страны в которых гибнут люди от собак в таких колличествах.----- ну а если сравнить процент гибели людей от собак и людей от людей?)... но второе вас почему то особо и не огорчает...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • . но второе вас почему то особо и не огорчает... --- за второе есть статья, а вот собаки грызут людей безнаказанно, хотя справится с этой проблемой очень легко, если захотеть, такого не было в советском прошлом, то что происход сейчас, это ужасно, жизнь собаки стала важнее жизни человека.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • И таких убийц по Краю гуляет не сметное число. Поравласти с низу доверху Прокуратуре брать за кукан и отправлять за такое преступное бездействие на цугундер.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • амик, хатит подначивать живодеров такими заголовками, когда даже неизвестно ничего. Собаки домашние, женщина умерла от переохлаждения, а у них уже глаза кровью налились, всех убить. Амик, вас наказывать нужно за такие вещи
    16 декабря, Гость   Ответить
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