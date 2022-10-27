Ксения Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора Кирилла Суханова, которого обвиняют в вымогательстве у «Ростеха». В своём Telegram-канале журналистка выразила надежду, что произошедшее является недоразумением, с которым «быстро разберутся».

«Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всём быстро разберутся и убедятся, что всё это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и всё действительно недоразумение», — написала она.

Кирилла Суханова арестовали по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Суханов признался, что получил 800 тысяч рублей и выразил готовность публично извиниться перед руководителем корпорации, но отрицает обвинение в вымогательстве 11 млн рублей.

После него арестовали бывшего главреда Tatler Ариана Романовского.

Сама Ксения Собчак по этому делу также проходит подозреваемой. Журналистка уже уехала из страны.