Собянин сообщил о гибели ребенка в результате урагана в Москве

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Число людей, пострадавших в результате обрушившегося в субботу на Москву урагана, выросло до 12, погибла одна девочка. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Twitter-аккаунт мэра российской столицы Сергея Собянина.

"По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", - написал он. Следователи проводят проверку после гибели ребенка.

Ранее мэр сообщал о семерых пострадавших.

"По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий", - написал он.

Между тем, по данным источников ТАСС в экстренных службах, известно о 20 пострадавших. Информация уточняется.

В столичном ГУ МЧС России ТАСС сообщили, что в управление продолжают поступать заявки о падении деревьев и слабо укрепленных конструкций.

На основании предупреждения Гидрометцентра на территории Москвы 21 и в ночь на 22 апреля действует штормовое предупреждение, ожидается штормовой ветер с порывами до 25 м/с и гроза. Объявлен оранжевый уровень опасности - третий из четырех.