Соцсети: 17-летняя пассажирка такси погибла в массовом ДТП в центре Новосибирска

Человек погиб, еще двое получили серьезные травмы в результате массового ДТП в центре Новосибирска, сообщает «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.

По данным паблика, авария случилась 14 июля около 01:52 возле дома № 37 по улице Орджоникидзе.

«Столкнулись три автомобиля: Nissan Avenir, Toyota Corolla Spacio и Hyundai Solaris, обслуживающий службу такси. По словам нашего читателя, погибла 17-летняя пассажирка Hyundai, а водитель и пассажир данного автомобиля находятся в больнице в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.