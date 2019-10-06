Соцсети: девушку скинули с крыши возле караоке-бара в Барнауле
Пострадавшую увезли на автомобиле скорой помощи
6 октября 2019, 16:43, Роман Кильмяшкин
Жительница краевой столицы после падения с большой высоты несколько часов пролежала на асфальте, пока ее не обнаружил местный житель, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Она рассказала ему, что по лестнице поднялась с кем-то на крышу пристройки, после чего ее скинули. Мужчина вызвал скорую. К моменту прибытия медиков пострадавшая потеряла сознание. Девушку увезли в больницу.
ЧП произошло на улице Энтузиастов рядом с караоке-клубом "Унисон" в ночь на 6 октября. В полиции уточнили, что сообщение об обнаружении получившей травмы девушки зарегистрировано. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
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