Соцсети: на Алтае детей едва не увезли в лагерь на неисправных автобусах

В Алтайском крае детей едва не увезли в детский лагерь на озере Ая на двух неисправных автобусах, рассказала очевидица в сообществе Barnaul 22.

«Первый автобус сотрудники ГИБДД сразу отстранили из-за колеса. Второй автобус был допущен, но только тронулся, у него потек антифриз. Был вернут назад и также отстранен», — поделилась женщина.

Кто был организатором поездки и какой фирме принадлежат автобусы, горожанка не уточнила.

В комментариях одна из пользовательниц добавила, что автобусы в итоге заменили и дети благополучно отправились в лагерь.

Напомним, 20 июля в Солонешенском районе перевернулся автобус, который перевозил воспитанников школы олимпийского резерва по художественной гимнастике. В результате аварии четверо детей и водитель получили травмы.