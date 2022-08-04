Соцсети: в Барнауле месячный младенец попал в реанимацию из-за женщины, которая распылила перцовый баллончик

В Барнауле месячный младенец и ещё несколько детей пострадали после того, как неизвестная женщина распылила перцовый баллончик, сообщила очевидица в паблике «Инцидент Барнаул».

По её данным, происшествие случилось 1 августа в 18:00 на улице Юрина.

«Неизвестная женщина распылила баллончик с перцовым газом, в результате чего пострадали малыши, месячный малыш был доставлен в реанимацию с ожогом гортани. Заявление в полицию написали. Ищем ещё пострадавших от деяния данной персоны!» — рассказала горожанка.

При каких обстоятельствах незнакомка распылила содержимое баллончика в детей, не уточняется.

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