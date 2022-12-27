Соседи рассказали о няне, из-за которой погибли двое детей в Новосибирске

Девушка оставила малышей одних в квартире и ушла в салон красоты на ресницы

27 декабря 2022, 18:51, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru

В Новосибирске соседи 19-летней девушки, подрабатывавшей няней и из-за которой при пожаре погибли двое малышей, рассказали «КП-Новосибирск», какой образ жизни она вела.

Напомним, двухлетний мальчик и годовалая девочка погибли при пожаре 20 декабря в пятиэтажке. Как оказалось, мать оставила детей в квартире со своей подругой, однако та ушла в салон красоты на ресницы. Перед этим позвонила родителям и сказала, что ей надо уйти, но никто не смог приехать. 22 декабря детей похоронили, причём отец и мать устроили раздельные поминки, поскольку обвиняют друг друга.

«Няня много пила. До лета 2022 года в квартиру, где проживала девушка, неоднократно вызывали полицию, составлялись протоколы за нарушение тишины», — рассказала соседка.

По словам женщины, впервые у девушки заметили двух детей в августе 2022 года. Тогда девушка жила вместе с сожителем и частенько оставляла с ним малышей, а сама куда-то уходила.

Однажды соседи пожаловались в ПДН на детский плач и крики. После этого девушка продолжила присматривать за детьми подруги, но уже у неё дома.