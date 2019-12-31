Сослуживец Рамиля Шамсутдинова признался в дедовщине

Адвокат Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев на территории воинской части в Забайкалье, рассказал, что расследование уголовного дела о неуставных отношениях, где его подзащитный выступает в качестве потерпевшего, завершено, пишет Ura.ru.

Юрист сообщил, что обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что подразумевает безусловное признание вины.

В данный момент проверяется версия о том, что сослуживцы забирали денежные средства с банковской карты Шамсутдинова. Если эта информация подтвердится, то будет заведено новое уголовное дело, считает адвокат.

Напомним, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов обвиняется в убийстве восьми человек при сдаче караула. Двое выживших находятся в госпитале.