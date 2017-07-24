Сотрудник ФСИН выпал с 17-го этажа здания Минюста в Москве
В связи с трагедией ведется проверка
24 июля 2017, 15:32
Фото: sever-press.ru
Работник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) погиб после падения из окна 17-го этажа здания Министерства юстиции в Москве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пенитенциарного ведомства.
Трагический инцидент произошел ранним утром 24 июля. На место прибыли сотрудники полиции и медики.
Врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.
Также обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Следственного комитета. Для проверки на место выехал работник СКР.
Комментарии
Новости партнеров