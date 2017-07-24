Сотрудник ФСИН выпал с 17-го этажа здания Минюста в Москве

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Работник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) погиб после падения из окна 17-го этажа здания Министерства юстиции в Москве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пенитенциарного ведомства.

Трагический инцидент произошел ранним утром 24 июля. На место прибыли сотрудники полиции и медики.

Врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.

Также обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Следственного комитета. Для проверки на место выехал работник СКР.