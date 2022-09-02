Сотрудник алтайской колонии сознался в том, что выпустил на волю опасного рецидивиста
Мужчина электронным ключом открыл дверь КПП и дал заключённому возможность сбежать
В Республике Алтай перед судом предстанет сотрудник колонии, из которой в июне сбежал рецидивист. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Осуждённый под предлогом включения света и уборки территории подошёл к сотруднику и попросил открыть дверь КПП, что тот и сделал. Тем самым сотрудник колонии дал преступнику возможность сбежать. Отмечается, что он не контролировал передвижения заключённого после того, как выпустил его.
«Ненадлежащее исполнение данным сотрудником своих должностных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, привело к существенному нарушению охраняемых законом интересов общества и государства», — сказано в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый свою вину признал.
Напомним, что после побега рецидивиста из колонии в Республике Алтай заметили ориентировки, которые стали развешивать в общественных местах.
В «послужном списке» беглеца судимости за кражи, угрозы убийством, побои, истязание несовершеннолетнего, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.