Сотрудник алтайской колонии сознался в том, что выпустил на волю опасного рецидивиста

В Республике Алтай перед судом предстанет сотрудник колонии, из которой в июне сбежал рецидивист. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Осуждённый под предлогом включения света и уборки территории подошёл к сотруднику и попросил открыть дверь КПП, что тот и сделал. Тем самым сотрудник колонии дал преступнику возможность сбежать. Отмечается, что он не контролировал передвижения заключённого после того, как выпустил его.

«Ненадлежащее исполнение данным сотрудником своих должностных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, привело к существенному нарушению охраняемых законом интересов общества и государства», — сказано в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый свою вину признал.

Напомним, что после побега рецидивиста из колонии в Республике Алтай заметили ориентировки, которые стали развешивать в общественных местах.

В «послужном списке» беглеца судимости за кражи, угрозы убийством, побои, истязание несовершеннолетнего, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.