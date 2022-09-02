Сотрудник алтайской колонии сознался в том, что выпустил на волю опасного рецидивиста

Мужчина электронным ключом открыл дверь КПП и дал заключённому возможность сбежать

2 сентября 2022, 14:36, Илья Звягинцев

В Республике Алтай перед судом предстанет сотрудник колонии, из которой в июне сбежал рецидивист. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Осуждённый под предлогом включения света и уборки территории подошёл к сотруднику и попросил открыть дверь КПП, что тот и сделал. Тем самым сотрудник колонии дал преступнику возможность сбежать. Отмечается, что он не контролировал передвижения заключённого после того, как выпустил его.

«Ненадлежащее исполнение данным сотрудником своих должностных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, привело к существенному нарушению охраняемых законом интересов общества и государства», — сказано в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый свою вину признал.

Напомним, что после побега рецидивиста из колонии в Республике Алтай заметили ориентировки, которые стали развешивать в общественных местах.

В «послужном списке» беглеца судимости за кражи, угрозы убийством, побои, истязание несовершеннолетнего, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Опасный рецидивист сбежал из колонии на Алтае

Опасный рецидивист сбежал из колонии на Алтае

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