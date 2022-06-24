Сотрудник «Марии-Ра» получил тяжёлые травмы на работе

Сотрудник алтайской сети супермаркетов «Мария-Ра» получил тяжёлые травмы на работе. Как сообщает «Банкфакс», Гострудинспекция Алтайского края и Республики Алтай расследовала несчастный случай с работником — инцидент квалифицировали как связанный с производством, однако вины работодателя в произошедшем не выявили.

По данным ведомства, работник пострадал в результате «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», однако кто именно его причинил — неизвестно. Пострадавшего признали потерпевшим по уголовному делу.

Никаких нарушений требований трудового законодательства со стороны работодателя Гострудинспекция не выявила. Несмотря на это, несчастный случай ведомством квалифицировали как связанный с производством, по факту которого составлен соответствующий акт.