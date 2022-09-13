Сотрудника оборонного завода в Подмосковье задержали по делу о госизмене

В Подмосковье ФСБ задержала сотрудника оборонного завода по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Отмечается, что подозреваемый занимал должность директора по качеству авиазавода. Это давало ему доступ к документам с грифом «совершенно секретно».

«По просьбе украинца, сотрудника Одесского авиационного завода, он сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиатехники на мобильный телефон и отправил снимки через интернет», — сказано в сообщении.

Мужчину поместили в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело.