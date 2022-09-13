Сотрудника оборонного завода в Подмосковье задержали по делу о госизмене
Задержанный занимал должность директора по качеству авиазавода и имел доступ к документам с грифом «совершенно секретно»
13 сентября 2022, 15:44, Илья Звягинцев
В Подмосковье ФСБ задержала сотрудника оборонного завода по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Отмечается, что подозреваемый занимал должность директора по качеству авиазавода. Это давало ему доступ к документам с грифом «совершенно секретно».
«По просьбе украинца, сотрудника Одесского авиационного завода, он сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиатехники на мобильный телефон и отправил снимки через интернет», — сказано в сообщении.
Мужчину поместили в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело.
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