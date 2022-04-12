Сотрудника ОБСЕ задержали в ЛРН по подозрению в госизмене

Сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР задержали члена региональной миссии ОБСЕ по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«... по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР (государственная измена) задержан сотрудник Луганской команды Специальной мониторинговой миссии на Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ)», — сказано в сообщении.

В ходе специальных мероприятий сотрудники ведомства выяснили, что подозреваемый мог передать иностранцам данные, которые позволяют нанести ущерб безопасности ЛНР.

Подробности ситуации представители ведомства не привели.