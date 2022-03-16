Сотрудника уголовно-исполнительной инспекции на Алтае осудят за взятку в 200 тысяч рублей
За указанную сумму правоохранитель пообещал «избавить» от необходимости «отмечаться» условно осуждённого мужчину
Следственный отдел по Индустриальному району Барнаула СУ СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора Павловского межмуниципального филиала федерального казённого учреждения уголовно-исполнительной инспекции. Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя в крупном размере). По данным следствия, за 200 тысяч он «избавил» условно осуждённого жителя Павловского района от необходимости отмечаться в установленные дни.
«По данным следствия, в марте 2021 года условно осуждённый житель Павловского района был поставлен на учёт в учреждение уголовно-исполнительной системы. Старший инспектор учреждения узнал о хорошем материальном положении гражданина и осуществлении им предпринимательской деятельности, в том числе за пределами региона. Вследствие того, что осуждённый должен был исполнять обязанности по явке на регистрацию в определённый день, должностное лицо предложило ему за взятку в размере 200 тысяч рублей решить вопрос до окончания установленного судом испытательного срока не являться на регистрацию в установленные дни. При получении части денежных средств в размере 30 тысяч рублей обвиняемый был задержан оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю», — сообщили в ведомстве.
В ходе предварительного следствия мужчина вину признал частично, настаивая на том, чтобы его действия были восприняты как мошенничество. Однако следователем СК собраны достаточные доказательства, подтверждающие факт получения взятки, в связи с чем уголовное дело передано в суд.