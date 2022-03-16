Сотрудника уголовно-исполнительной инспекции на Алтае осудят за взятку в 200 тысяч рублей

Следственный отдел по Индустриальному району Барнаула СУ СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора Павловского межмуниципального филиала федерального казённого учреждения уголовно-исполнительной инспекции. Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя в крупном размере). По данным следствия, за 200 тысяч он «избавил» условно осуждённого жителя Павловского района от необходимости отмечаться в установленные дни.

«По данным следствия, в марте 2021 года условно осуждённый житель Павловского района был поставлен на учёт в учреждение уголовно-исполнительной системы. Старший инспектор учреждения узнал о хорошем материальном положении гражданина и осуществлении им предпринимательской деятельности, в том числе за пределами региона. Вследствие того, что осуждённый должен был исполнять обязанности по явке на регистрацию в определённый день, должностное лицо предложило ему за взятку в размере 200 тысяч рублей решить вопрос до окончания установленного судом испытательного срока не являться на регистрацию в установленные дни. При получении части денежных средств в размере 30 тысяч рублей обвиняемый был задержан оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю», — сообщили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия мужчина вину признал частично, настаивая на том, чтобы его действия были восприняты как мошенничество. Однако следователем СК собраны достаточные доказательства, подтверждающие факт получения взятки, в связи с чем уголовное дело передано в суд.