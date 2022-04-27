Сотрудники ФСБ задержали барнаульца за сбыт боевого оружия и изготовление взрывчатых веществ

В Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали жителя Барнаула за сбыт оружия, а также изготовление взрывчатого вещества и взрывных устройств. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что, получив сведения о незаконной деятельности горожанина, правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых подтвердили полученную информацию: при встрече с «покупателем» мужчина незаконно продал ему пистолет ПМ, модифицированный из сигнального пистолета Р-370, девять патронов калибра 9х18 мм, а также предложил ему взрывчатое вещество собственного производства.

«На следующую встречу мужчина принёс взрывчатое вещество, изготовленное кустарным способом, массой около 1 килограмма, которое незаконно сбыл „клиенту“. После этого его задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю», — говорится в сообщении.

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При проведении обыска по месту работы барнаульца сотрудники управления нашли и изъяли боевой пистолет ПМ, модифицированный из сигнального пистолета Р-411, 375 граммов взрывчатого вещества, 29 патронов, 12 составных деталей огнестрельного оружия, а также самодельное взрывное устройство. Часть из этого из-за потенциальной опасности уничтожили на месте.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 222 УК России («Незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов»). Мужчине предъявили обвинение, а также заключили под стражу на два месяца. Расследование продолжается.