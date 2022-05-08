Сотрудники ФСБ задержали членов неонацистской группировки, которые готовили теракты и массовые убийства

Сотрудники ФСБ и МВД задержали четырёх членов неонацистской группировки «Маньяки: культ убийства» (М.К.У.). Как сообщает РИА Новости, они планировали совершение теракта и массового убийства в преддверии Дня Победы.

В социальных сетях задержанные собирались распространить видеозапись сожжения бездомного. Этим поступком члены группировки хотели запугать людей, а также привлечь новых сторонников.

«Кроме того, радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств», — рассказали в пресс-службе ФСБ.

В марте сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ шестидесяти сторонников неонацистской группировки. У них изымали оружие, спецсредства и инструкции по вербовке.

Ранее сообщалось, что россиянку Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии в Белоруссии. Девушка призналась, что вела телеграм-каналы, в которых публиковала данные белорусских силовиков.