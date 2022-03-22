Спасатели не нашли тел на месте падения Boeing 737 в Китае

Спасатели не смогли найти тела на месте падения Boeing 737 в Китае. Об этом сообщает Центральное китайское телевидение.

«К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолёта, однако пропавших без вести пока не обнаружено», — сказано в сообщении.

Поисково-спасательная операция продолжается, однако её осложняет гористая местность, куда упало воздушное судно.

Напомним, что самолёт на юге Китая упал 21 марта. По предварительной информации, причиной крушения стал отказ двигателей.