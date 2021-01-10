Спасатели обнаружили черные ящики разбившегося Boeing

Пассажирский лайнер потерпел крушение в Индонезии 9 января

10 января 2021, 19:55, Никита Черников

Спасатели нашли черные ящики разбившегося в Индонезии пассажирского лайнера Boeing 737. Об этом в воскресенье, 10 января, информирует РИА Новости со ссылкой на данные агентства AFP.

Как ранее сообщал amic.ru, накануне днем самолет Boeing авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты в Понтианак, разбился в Яванском море. По данным компании, на борту находились 62 человека, по другим сведениям – 65 человек.

Позднее водолазы определили вероятное место крушения воздушного судна. В море между островами Лаки и Ланканг на глубине 23 метров они нашли фрагменты тел и металлические обломки. Причины произошедшего пока не называются, однако уже известно, что иностранцев на борту не было.

Власти Индонезии подтвердили, что на борту разбившегося Boeing не было иностранцев

Власти Индонезии подтвердили, что на борту разбившегося Boeing не было иностранцев

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