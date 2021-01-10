Спасатели обнаружили черные ящики разбившегося Boeing

Спасатели нашли черные ящики разбившегося в Индонезии пассажирского лайнера Boeing 737. Об этом в воскресенье, 10 января, информирует РИА Новости со ссылкой на данные агентства AFP.

Как ранее сообщал amic.ru, накануне днем самолет Boeing авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты в Понтианак, разбился в Яванском море. По данным компании, на борту находились 62 человека, по другим сведениям – 65 человек.

Позднее водолазы определили вероятное место крушения воздушного судна. В море между островами Лаки и Ланканг на глубине 23 метров они нашли фрагменты тел и металлические обломки. Причины произошедшего пока не называются, однако уже известно, что иностранцев на борту не было.