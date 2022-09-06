Спасённые туристы рассказали, что произошло с группой на Ключевской Сопке
Участники экспедиции не смогли сказать, что стало причиной трагедии, потому что погода во время восхождения была хорошей
Спасённые с Ключевской Сопки туристы сообщили о том, что произошло с их группой. Рассказ участников публикует Baza.
По словам рассказчика, перед началом подъёма Анастасии Усачёвой и Роману Аверину стало плохо и один из гидов, Иван Алабугин, повёл их вниз, на высоту 3300 метров. В это время остальные туристы отправились покорять вершину.
Когда спускавшиеся почти дошли до домика, по рации им сообщили, что группа, которая продолжила восхождение, сорвалась. Гид взял спальный мешок и отправился на помощь пострадавшим, а Анастасия и Роман остались в домике.
Иван добрался до места трагедии и стал оказывать пострадавшим необходимую помощь. Изначально погибших было трое, но через некоторое время число умерших увеличилось на шесть человек.
Когда скончался последний пострадавший, Иван вернулся к домику, где его ждали Анастасия и Роман.
Участники похода не смогли сказать, что именно стало причиной трагедии, потому что погода во время восхождения была хорошая.
По предварительной версии, к гибели людей мог привести камнепад.
Ранее сообщалось, что спасатели смогли добраться до троих выживших туристов, которые ожидали помощи в домике вулканологов.
Людей осмотрят и отправят в больницу.