Специалисты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем A321

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Египетские эксперты выяснили, что взрывчатку положили в отсек негабаритного багажа российского самолета, разбившегося осенью прошлого года над Синаем. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным специалистов, взрыв случился в хвосте самолета, дальше последнего ряда пассажирских сидений. При этом эпицентр взрыва находился ниже на два метра. В самолетах такого типа это помещение площадью пять 5 куб. м, как правило, служит для перевозки негабаритных пассажирских грузов: детских и инвалидных колясок, лыж, велосипедов, клеток с животными и так далее.

Вполне возможно, что бомбу заложил сотрудник египетского аэропорта. Багаж россиян в самом аэропорту упаковали в стандартные авиационные металлические контейнеры, которые опечатали, привезли к самолету и затем распределили в двух расположенных под фюзеляжем А321 основных багажных отделениях.

А вот негабаритный багаж привезли к борту самолета отдельным рейсом погрузчика. Скорее всего, пакет с бомбой внесли первым. А после этого его заложили детскими колясками, мебелью и другим негабаритным грузом.

Напомним, авиакатастрофа российского лайнера, выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека. Все они погибли. Позже катастрофу признали терактом.



