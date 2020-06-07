Сразу два автомобильных моста рухнули из-за ливней в Красноярском крае

Трасса в регионе перекрыта

7 июня 2020, 16:41, Илья Звягинцев

Два автомобильных моста на 65-м и 50-м километре дороги Партизанское – Мина в Красноярском крае оказались разрушены из-за ливней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

"В Партизанском районе на 65 и 50 км дороги Партизанское – Мина из-за проливных дождей произошло разрушение двух автомобильных мостов. Движение по данному участку дороги закрыто", – рассказали в ведомстве. 

Проезд к поселкам Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана осуществляется через Манский район по автодороге Саяны – Выезжий Лог. Работает железнодорожное сообщение. 

Также из-за дождевого паводка поднялся уровень воды в реке Сейбе. 

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