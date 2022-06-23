Стала известна причина смерти покурившего вейп 12-летнего бийчанина

12-летний мальчик из Бийска, который погиб в январе 2022 года после «вечеринки» с сестрой и её подругой, умер из-за отравления угарным газом. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, такие результаты показала экспертиза.

Угарный газ также стал причиной отравления девушек, которые попали в больницу. Все они ночевали в доме с печным отоплением.

По первоначальной версии, причиной смерти подростка и ухудшения состояния девушек считалась жидкость для «вейпа», которую они употребили незадолго до смерти. Трагедия произошла в январе в одном из частных домов Бийска. Тогда следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), но сейчас оно закрыто.

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Прочее СК возбудил уголовное дело после гибели школьника в Бийске из-за вейпа

Напомним, что, по первоначальным данным следователей, днём 10 января 2022 года в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. Молодые люди решили покурить через электронное устройство, вследствие чего у них ухудшилось самочувствие. На следующее утро бабушка девушки обнаружила потерпевших в бессознательном состоянии. Подруг госпитализировали, мальчика спасти не удалось.