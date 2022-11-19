Стали известны подробности дела об избиении инвалида в Барнауле, вступившегося за ребёнка
Суд избрал меру пресечения мужчине — ему запрещено совершать определённые действия, в том числе ночью покидать квартиру и общаться с потерпевшим
Стали известны подробности по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Барнаула, который возле ТЦ «Первомайский» жёстко обходился с сыном, а после избил мужчину, который решился за него вступиться. Как сообщает «Банкфакс», уголовное дело возбуждено по двум статьям — 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним») и 116 УК РФ («Побои»).
На данный момент суд избрал меру пресечения мужчине — ему запрещено совершать определённые действия, в том числе ночью покидать квартиру и общаться с потерпевшим. Следственные органы продолжают сбор показаний очевидцев, чтобы предъявить подозреваемому обвинение.
Отметим, что ранее мужчина решил публично извиниться перед пострадавшим.
Напомним, инцидент произошёл вечером 12 ноября. Барнаулец, находясь возле ТЦ «Первомайский», жестоко обращался со своим пятилетним сыном. Увидевший произошедшее 50-летний прохожий решил пресечь происходящее, но в ответ мужчина избил его.