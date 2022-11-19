Стали известны подробности дела об избиении инвалида в Барнауле, вступившегося за ребёнка

Стали известны подробности по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Барнаула, который возле ТЦ «Первомайский» жёстко обходился с сыном, а после избил мужчину, который решился за него вступиться. Как сообщает «Банкфакс», уголовное дело возбуждено по двум статьям — 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним») и 116 УК РФ («Побои»).

На данный момент суд избрал меру пресечения мужчине — ему запрещено совершать определённые действия, в том числе ночью покидать квартиру и общаться с потерпевшим. Следственные органы продолжают сбор показаний очевидцев, чтобы предъявить подозреваемому обвинение.

Отметим, что ранее мужчина решил публично извиниться перед пострадавшим.

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Общество «Понимаю, что был не прав»: избивший инвалида в центре Барнаула мужчина публично извинился

Напомним, инцидент произошёл вечером 12 ноября. Барнаулец, находясь возле ТЦ «Первомайский», жестоко обращался со своим пятилетним сыном. Увидевший произошедшее 50-летний прохожий решил пресечь происходящее, но в ответ мужчина избил его.